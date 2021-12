La prima a essere incredula è stata proprio lei! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kim Kardashian vuole fare l'avvocato guarda le foto Forse a molti suonerà strano, ma a breve rivolgendosi a Kim Kardashian, 41 anni, bisognerà chiamarla “avvocato“. Tra giri di shopping, gestione dei figli e creazione della sua linea di abbigliamento, l’ereditiera americana è riuscita anche a passare del tempo sui libri. Ha studiato con impegno ed è riuscita a passare quella che, in gergo, viene chiamata baby bar, ovvero il primo esame per diventare avvocato. Leggi anche › Kim Kardashian super mamma: insieme alla figlia North West apre un profilo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kim Kardashian vuole fare l'avvocato guarda le foto Forse a molti suonerà strano, ma a breve rivolgendosi a Kim Kardashian, 41 anni, bisognerà chiamarla “avvocato“. Tra giri di shopping, gestione dei figli e creazione della sua linea di abbigliamento, l’ereditiera americana è riuscita anche a passare del tempo sui libri. Ha studiato con impegno ed è riuscita a passare quella che, in gergo, viene chiamata baby bar, ovvero il primo esame per diventare avvocato. Leggi anche › Kim Kardashian super mamma: insieme alla figlia North West apre un profilo ...

Advertising

amnestyitalia : Il #10dicembre 1948, con la proclamazione della Dichiarazione universale dei #dirittiumani, venne scritto per la pr… - borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - ignaziocorrao : Se solo avessimo iniziato prima a investire (seriamente) sulle vere #rinnovabili, oggi non ci troveremmo qui a dove… - MiryClario_25 : Vi giuro che non riesco più a stare con il dubbio se ci sarà o meno una seconda stagione di un professore.???? Prima… - Bisont19 : None. Per la milionesima volta, eleggiamo il Parlamento, che poi dà la fiducia ad una maggioranza presieduta da un… -