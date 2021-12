Keechant Sewell è stata nominata a capo della polizia di New York: è la prima donna a ricoprire questo ruolo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Keechant Sewell è stata nominata a capo del dipartimento di polizia di New York, il più grande e uno dei più importanti degli Stati Uniti. La nomina è stata decisa dal governo locale guidato dal nuovo sindaco, Eric Adams, ex Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021)del dipartimento didi New, il più grande e uno dei più importanti degli Stati Uniti. La nomina èdecisa dal governo locale guidato dal nuovo sindaco, Eric Adams, ex

Usa, Keechant Sewell è la prima donna a capo della polizia di New York Manca solo l'annuncio ufficiale, previsto per oggi, poi New York avrà la sua prima donna commissaria alla guida del dipartimento di polizia più grande e più noto degli Stati Uniti. È Keechant Sewell, 49enne afroamericana e capo dei detective della contea di Nassau. A sceglierla è stato il sindaco eletto Eric Adams, che entrerà in carica dall'1 gennaio come successore di Bill De ...

