Juventus | allenamento davanti ai tifosi | in gruppo Kuluseveski

Seduta alla Continassa per la Juventus l'affetto dei tifosi presenti in tribuna. Un applauso in più, un coro e un'incitazione, per spingere i bianconeri ad affrontare al massimo le due sfide che li separano dalla sosta natalizia. Il gruppo ha lavorato concentrandosi in particolare sulla fase difensiva, per poi divertirsi, e divertire i tifosi, con un comunque molto utile mini torneo in squadre da 5 giocatori. Ormai rientrati in gruppo anche Weston McKennie e Dejan Kulusevski, entrambi a disposizione di Allegri per Bologna. Domani appuntamento al mattino.

