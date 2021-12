Ilary Blasi, il colpaccio a Maria De Filippi: l'indiscrezione che fa impazzire il web! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilary Blasi è già al lavoro. Manca ancora tempo all'inizio della nuova Isola dei Famosi, ma questa ottima conduttrice romano non vuole farsi cogliere alla sprovvista, e le voci che stanno circolando su internet parlano di un'edizione con i fiocchi, con concorrenti d'eccezione. Programmare tutto. Pianificare in anticipo, come Alfonso Signorini che ha annunciato a tutti, i concorrenti in casa entro e non oltre venerdì scorso che il Grande Fratello Vip sarà chiuso il 14 marzo 2022. Questa data potrebbe non essere casuale: e se fosse il momento preciso in cui passerà il testimone a Ilary Blasi? Potrebbe essere che l' Isola dei Famosi, prenda il posto de Grande Fratello, subito dopo il suo termine, proprio perché parallelamente alla messa in onda del reality nella casa, Ilari Blasi ha iniziato a lavorare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è già al lavoro. Manca ancora tempo all'inizio della nuova Isola dei Famosi, ma questa ottima conduttrice romano non vuole farsi cogliere alla sprovvista, e le voci che stanno circolando su internet parlano di un'edizione con i fiocchi, con concorrenti d'eccezione. Programmare tutto. Pianificare in anticipo, come Alfonso Signorini che ha annunciato a tutti, i concorrenti in casa entro e non oltre venerdì scorso che il Grande Fratello Vip sarà chiuso il 14 marzo 2022. Questa data potrebbe non essere casuale: e se fosse il momento preciso in cui passerà il testimone a? Potrebbe essere che l' Isola dei Famosi, prenda il posto de Grande Fratello, subito dopo il suo termine, proprio perché parallelamente alla messa in onda del reality nella casa, Ilariha iniziato a lavorare ...

