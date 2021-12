Il Green pass presto sarà integrato con il biglietto per bus e metro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'arrivo del super Green pass ha esteso l'obbligo della certificazione verde anche per i trasporti pubblici locali e regionali, rendendo indispensabile il Green pass base per prendere un autobus o per salire su un treno o sulla metropolitana. Una decisione che ha fatto discutere soprattutto in merito alle verifiche del pass a bordo, considerando che i controllori in organico alle varie aziende di trasporto non riescono a far fronte ad ogni singola corsa che si snoda nell'arco della giornata. Per questo motivo, come ha riportato il Sole 24 Ore, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è al lavoro per fondere il Green pass all'interno di un nuovo formato di biglietto elettronico da mettere a disposizione delle ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'arrivo del superha esteso l'obbligo della certificazione verde anche per i trasporti pubblici locali e regionali, rendendo indispensabile ilbase per prendere un autobus o per salire su un treno o sullapolitana. Una decisione che ha fatto discutere soprattutto in merito alle verifiche dela bordo, considerando che i controllori in organico alle varie aziende di trasporto non riescono a far fronte ad ogni singola corsa che si snoda nell'arco della giornata. Per questo motivo, come ha riportato il Sole 24 Ore, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è al lavoro per fondere ilall'interno di un nuovo formato dielettronico da mettere a disposizione delle ...

