Gran Bretagna, oggi 78.610 casi: è record. E i contagi da Omicron raddoppiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In mai così tanti contagi come oggi. oggi 15 dicembre è stato raggiunto il nuovo record da inizio pandemia: 68.710 casi in 24 ore. Raddoppiate le infezioni da variante : da 4.671 a 10.017. Sono state ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In mai così tanticome15 dicembre è stato raggiunto il nuovoda inizio pandemia: 68.710in 24 ore. Raddoppiate le infezioni da variante : da 4.671 a 10.017. Sono state ...

Advertising

borghi_claudio : Pure in Gran Bretagna votato il pass per i grandi eventi. 360 a 120. Meglio di noi ma non di troppo. Non c'è nient… - repubblica : Covid, dati sempre piu' drammatici in Gran Bretagna: oggi 78.610 contagi, record da inizio pandemia. Raddoppiano i… - borghi_claudio : In Gran Bretagna la banca più antica fu fatta saltare da una persona sola: lui ???? Adesso firma libri. Anche in Ital… - macampoansa : In Gran Bretagna 78,610 casi nelle ultime 24 ore. E' il record dall'inizio della pandemia. #Covid19UK #COVID19 - IzzoEdo : RT @LaStampa: Gran Bretagna, record assoluto di contagi: 78,610 nelle ultime 24 ore -