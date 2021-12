Gf Vip 2021, Soleil in crisi dopo l’ abbandono di Alex Belli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono ore molto concitate per Soleil Sorge dopo l’ abbandono improvviso di Alex Belli, che ha scelto di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ influencer continua a piangere per via della delusione creata dalle ultime vicende, addirittura avrebbe rifiutato anche di mangiare. Riuscirà a dimenticare presto il bell’ attore? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo svela cosa gli ha detto il padre in confessionale Il nuotatore ha confessato cosa gli avrebbe detto il padre durante la telefonata avvenuta al Grande Fratello Vip Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo svela cosa gli ha detto il padre in confessionale Il nuotatore ha confessato cosa gli avrebbe detto il padre durante la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono ore molto concitate perSorgel’improvviso di, che ha scelto di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ influencer continua a piangere per via della delusione creata dalle ultime vicende, addirittura avrebbe rifiutato anche di mangiare. Riuscirà a dimenticare presto il bell’ attore? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo svela cosa gli ha detto il padre in confessionale Il nuotatore ha confessato cosa gli avrebbe detto il padre durante la telefonata avvenuta al Grande Fratello Vip Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo svela cosa gli ha detto il padre in confessionale Il nuotatore ha confessato cosa gli avrebbe detto il padre durante la ...

Advertising

il_piccolo : Qualità della vita, le chiavi del successo secondo i “vip” di Trieste: «Il traino della cultura e l’attenzione ai p… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 15, 2021 at 11:31AM - VelvetMagIta : #GFVip, Soleil Sorge in lacrime dopo la squalifica di Alex Belli: l’attore beccato con Delia Duran a Termini [FOTO]… - cdsnews : Brugnato Outlet Village, dal 18 dicembre con la Vip Card sconti del 30 per cento - tuttopuntotv : Katia Ricciarelli sbotta contro Alex Belli al GF Vip: “Ci ha trattato da cretini” #GFVip6 #GFVip -