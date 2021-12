Genoa-Salernitana, Colantuono nel post partita: «La situazione inizia a diventare pesante» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alla fine è arrivato anche lo sfogo della squadra, per bocca del tecnico Stefano Colantuono. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Genoa (1-0), l’allenatore della Salernitana, ha mandato un messaggio alla società, chiedendo chiarezza attorno alla situazione societaria, che per forza di cose sta interferendo col lavoro dei giocatori sul campo: «Questo campionato presenta per noi delle difficoltà abnormi. Quando abbiamo giocato con squadre del nostro stesso target, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, ma ora la situazione inizia a diventare un po’ pesante e la classifica piange per questo motivo. C’è poca chiarezza e va fatta presto perché altrimenti diventa un gioco al massacro. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione importante e li ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alla fine è arrivato anche lo sfogo della squadra, per bocca del tecnico Stefano. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il(1-0), l’allenatore della, ha mandato un messaggio alla società, chiedendo chiarezza attorno allasocietaria, che per forza di cose sta interferendo col lavoro dei giocatori sul campo: «Questo campionato presenta per noi delle difficoltà abnormi. Quando abbiamo giocato con squadre del nostro stesso target, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, ma ora laun po’e la classifica piange per questo motivo. C’è poca chiarezza e va fatta presto perché altrimenti diventa un gioco al massacro. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione importante e li ...

