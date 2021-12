Formula Uno, test invernali: per ora il più veloce è Norris su McLaren (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Abu Dhabi ha terminato la stagione 2021 e ha aperto, immediatamente, quella successiva. Domenica scorsa, Max Verstappen ha trionfato nel Gran Premio degli Emirati Arabi sorpassando all’ultimo giro Lewis Hamilton e laureandosi campione del mondo della categoria più importante delle quattro ruote. Un trionfo spettacolare, culmine di un Mondiale esaltante dall’inizio alla fine. Terminati i sacrosanti festeggiamenti, però, è già tempo di tuffarsi nella nuova stagione: la Formula Uno ha mandato in pista la seconda parte dei test invernali con Norris della McLaren davanti al gruppo. Formula Uno, test invernali ad Abu Dhabi: ecco cosa è successo È terminata la seconda giornata di test invernali di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Abu Dhabi ha terminato la stagione 2021 e ha aperto, immediatamente, quella successiva. Domenica scorsa, Max Verstappen ha trionfato nel Gran Premio degli Emirati Arabi sorpassando all’ultimo giro Lewis Hamilton e laureandosi campione del mondo della categoria più importante delle quattro ruote. Un trionfo spettacolare, culmine di un Mondiale esaltante dall’inizio alla fine. Terminati i sacrosanti festeggiamenti, però, è già tempo di tuffarsi nella nuova stagione: laUno ha mandato in pista la seconda parte deicondelladavanti al gruppo.Uno,ad Abu Dhabi: ecco cosa è successo È terminata la seconda giornata didi ...

F1, Helmut Marko: 'Verstappen? Non abbiamo visto il culmine. Più vince e più si rilassa' Dopo quest'avvertimento al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, rivale dell'olandese, l'uomo ha aggiunto: ' Max è testardo , ma ha imparato molto in fretta dal suo arrivo in Formula 1. Va ...

F1 Scuderia Ferrari: per ora, inno alla mediocrità... FUNOANALISITECNICA F1, Lewis Hamilton nominato Cavaliere Giornata importante per Lewis Hamilton. Il pilota, 7 volte campione del Mondo è stato nominato Cavaliere direttamente dal Principe Carlo, nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi, 15 dicembre, ...

F1 2021, le pagelle: le squadre In ordine inverso rispetto alla classifica Costruttori, abbiamo analizzato la stagione di tutte le squadre, con valutazioni che tengono in conto di aspettative, risorse e risultati ...

