Ferrieri Caputi nella storia | prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maria Soleentra: l’arbitro livornese, classe 1990, è ladi sempre adunadiA, in occasione della sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella.scrive quindi un’altra pagina importante, dopo aver arbitrato un match diB tra Cittadella e SPAL, seconda L'articolo

Maria Soleè sempre più pioniera. È infatti lei, classe 1990, la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A. La livornese è in campo per l'incontro Cagliari - Cittadella valido per i ...CAGLIARI - Maria Sole(di Livorno) sarà la direttrice del match di sedicesimi di finale della Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella (ore 18). La Figc Femminile ha dato l'ufficialità della notizia esaltando ...I sedicesimi di Coppa Italia alla Sardegna Arena entrano di diritto nella storia grazie alla livornese classe 1990 ...Chi è Ferrieri Caputi. Chi è l'arbitro di Cagliari-Cittadella, primo arbitro donna nella storia a dirigere una squadra di Serie A.