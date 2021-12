Federico Fashion Style nei guai | la polizia irrompe nel salone di Napoli

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)è stato nuovamente multato. Questa volta è stato a, dove da qualche mese ha aperto il suo nuovo. Il protagonista di Ballando con le stelle ha aperto un nuovo locale anel Luglio dello scorso anno. Per la precisione, ildelle Meraviglie disi trova presso il COIN di Via Scarlatti, al Vomero, una delle zone più eleganti della città. Questo è il quartodiin Italia, e non certo l'ultimo. Il suo trattamento è uno dei trattamenti più popolari.Nell'episodio Real Time, puoi vedere persone di varie regioni che cercano di cambiare il loro aspetto. Quindi dopo la prima esibizione di Anzio, dopo uno spettacolo a Roma e un locale a Milano, il ristorante di ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: FEDERICO FASHION STYLE: HO GIÀ VINTO BALLANDO. LE CRITICHE? NON MI FERMA NESSUNO - bubinoblog : FEDERICO FASHION STYLE: HO GIÀ VINTO BALLANDO. LE CRITICHE? NON MI FERMA NESSUNO - lucafaccio : RT @FQMagazineit: Blitz nel salone di Federico Fashion Style: dipendenti senza mascherina - Italia_Notizie : Blitz nel salone di Federico Fashion Style: dipendenti senza mascherina - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Blitz nel salone di Federico Fashion Style: dipendenti senza mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Style è stato multato di nuovo . Stavolta è successo a Napoli, dove ha aperto da pochi mesi il suo nuovo salone. Il protagonista di Ballando con le Stelle , al secoloLauri , ...... Dino Ambrosino ePizzarotti, sottolineeranno l'importanza dell'enogastronomia nei ... Il nostro patrimonio culturale è strettamente correlato alle tre F del made in Italy:, furniture, ...Ancora guai per i saloni del protagonista di Ballando con le Stelle: la polizia municipale di Napoli irrompe nel negozio al Vomero ...A far “ballare” Federico Fashion Style – o meglio, i suoi dipendenti – in questo caso è stata la polizia municipale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, secondo quanto riporta Il Mattino, i vigili hanno ...