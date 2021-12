Falso cieco va in bicicletta: percepiva pensione di invalidità e reddito di cittadinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – Falso cieco, ma andava in bicicletta. La storia tra il comico e il tragico avviene a Palermo, come riportato dall’Ansa e da il Giorno. Dieci anni da Falso cieco, poi il reddito di cittadinanza Il Falso cieco siciliano, prima del reddito di cittadinanza, riceveva da più di dieci anni una pensione di invalidità. Ciò nonostante, non rinunciava alle sue passeggiate in bicicletta, né tanto meno al suo shopping soffermandosi a guardare le vetrine dei negozi. L’uomo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza ed è stato arrestato per truffa aggravata, dovuta al conseguimento di erogazioni pubbliche. Il Falso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic –, ma andava in. La storia tra il comico e il tragico avviene a Palermo, come riportato dall’Ansa e da il Giorno. Dieci anni da, poi ildiIlsiciliano, prima deldi, riceveva da più di dieci anni unadi. Ciò nonostante, non rinunciava alle sue passeggiate in, né tanto meno al suo shopping soffermandosi a guardare le vetrine dei negozi. L’uomo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza ed è stato arrestato per truffa aggravata, dovuta al conseguimento di erogazioni pubbliche. Il...

Advertising

Agenzia_Ansa : Falso cieco in bici e con la patente, arrestato a Palermo. Già condannato per truffa, percepiva anche il reddito d… - SkyTG24 : #Palermo, falso cieco andava in bici e aveva la patente: arrestato - IlPrimatoN : Doppio bonus per il furbetto - cronaca_news : Palermo, falso cieco fa visita oculistica per la patente, beccato, per non parlare del reddito di cittadinanza…… -