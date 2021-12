Enti locali: assegnate le quote del fondo Comuni marginali con 95% al Sud (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpcm che riparte il fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021 - 2023. Si tratta in totale di 180 milioni di euro assegnati a 1.187 Comuni, selezionati per le loro ... Leggi su borsaitaliana (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpcm che riparte ildi sostegno aiper gli anni 2021 - 2023. Si tratta in totale di 180 milioni di euro assegnati a 1.187, selezionati per le loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Enti locali Pnrr, Lega: "No ai navigator in carico alle Regioni" ' E' assurdo che la stabilizzazione dei navigator sia stata scaricata interamente sulle Regioni. L'emendamento dei relatori a fonte governativa al dl Pnrr , che prevede il subentro degli enti locali nei contratti stipulati da ANPAL , non tiene conto della volontà degli stessi e porterebbe anche a un malfunzionamento del programma. Prendere in giro i navigator , che hanno fatto il ...

"Pnrr": stipulato l'Accordo Governo-Anci per nuove assunzioni agli Enti Locali nei prossimi anni

Pnrr: studio Cgia, sindaci dovranno gestire 40 mld euro Comuni e città Metropolitane competenti in 4 delle 6 .... Il totale di 66,4 miliardi per gli enti locali corrisponde a quasi il 35% dei 191,5 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea all'Ital ...

E' assurdo che la stabilizzazione dei navigator sia stata scaricata interamente sulle Regioni. L'emendamento dei relatori a fonte governativa al dl Pnrr, che prevede il subentro degli enti locali nei contratti stipulati da ANPAL, non tiene conto della volontà degli stessi e porterebbe anche a un malfunzionamento del programma.