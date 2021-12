Ecco un’ottima notizia per una città che viene spesso accusata di essere chiusa e non accogliente... (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È arrivata da Madrid la decisione ufficiale della città alla quale consegnare il prestigioso riconoscimento turistico European Capital of Christmas 2022, patrocinato dal Parlamento europeo, che decreta la Capitale Europea del Natale. Leggi anche › I 10 quartieri più cool d’Europa. E in classifica c’è un italiano Genova Capitale Europea del Natale Il premio, come Capitale Europea del Natale del 2022, va a Genova e a San Sebastián. Una vittoria decisa all’unanimità dalla giuria. Convinta «dall’alto livello tecnico dei progetti presentati, dalle proposte e dall’impegno nel perseguire i valori europei del Natale. Un momento di speciale significato in cui si rivelano i valori profondi dell’integrazione, della tolleranza, della convivenza e della pace che ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È arrivata da Madrid la decisione ufficiale dellaalla quale consegnare il prestigioso riconoscimento turistico European Capital of Christmas 2022, patrocinato dal Parlamento europeo, che decreta la Capitale Europea del Natale. Leggi anche › I 10 quartieri più cool d’Europa. E in classifica c’è un italiano Genova Capitale Europea del Natale Il premio, come Capitale Europea del Natale del 2022, va a Genova e a San Sebastián. Una vittoria decisa all’unanimità dalla giuria. Convinta «dall’alto livello tecnico dei progetti presentati, dalle proposte e dall’impegno nel perseguire i valori europei del Natale. Un momento di speciale significato in cui si rivelano i valori profondi dell’integrazione, della tolleranza, della convivenza e della pace che ...

