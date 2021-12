“E sono 19”. Mara Venier, quant’è cresciuto (e quant’è bello) il nipote Giulio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mara Venier, giornata di festeggiamenti. E no, non per gli ascolti sempre da record della sua Domenica In , il programma che di fatto ha segnato la sua “rinascita” in tv dopo una carriera già luminosa. E nemmeno al suo profilo Instagram, dove la ‘zia’ è super famosa e amatissima dal pubblico, anche quello più giovane. Ma in fondo Instagram c’entra perché è lì e con la sua platea social che celebra il suo primo amore: il nipote Giulio. Spesso Mara Venier condivide coi fan i divertenti momenti con il piccolino, Claudio detto Iaio che è nato nel 2017, ma nella giornata speciale del maggiore, che è fresco dei 19 anni, dedica un post ad alto tasso di tenerezza. Mara Venier festeggia il nipote Giulio, 19 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021), giornata di festeggiamenti. E no, non per gli ascolti sempre da record della sua Domenica In , il programma che di fatto ha segnato la sua “rinascita” in tv dopo una carriera già luminosa. E nemmeno al suo profilo Instagram, dove la ‘zia’ è super famosa e amatissima dal pubblico, anche quello più giovane. Ma in fondo Instagram c’entra perché è lì e con la sua platea social che celebra il suo primo amore: il. Spessocondivide coi fan i divertenti momenti con il piccolino, Claudio detto Iaio che è nato nel 2017, ma nella giornata speciale del maggiore, che è fresco dei 19 anni, dedica un post ad alto tasso di tenerezza.festeggia il, 19 ...

