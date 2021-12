De Siervo: «Calciatori egoisti: calcio ha perso 1 mld, loro zero» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «La litigiosità si supera andando avanti e pensando al prodotto, cercando di arricchirlo anche grazie al miglior centro VAR al mondo, cercando di arricchire il prodotto. La ripresa? Siamo in piena crisi ancora, è ripartito un po’ lo spettacolo ma il mondo calcio ha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «La litigiosità si supera andando avanti e pensando al prodotto, cercando di arricchirlo anche grazie al miglior centro VAR al mondo, cercando di arricchire il prodotto. La ripresa? Siamo in piena crisi ancora, è ripartito un po’ lo spettacolo ma il mondoha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le L'articolo

