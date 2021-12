Conference League, Conte è una furia: “Vogliamo giocare con il Rennes”! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’annullamento da parte della UEFA del match tra gli Spurs e il Rennes di Conference League: considerata la terza posizione attualmente occupata nel girone, questa decisione condannerebbe il club inglese all’uscita dalla competizione. Antonio Conte, allenatoreQueste le parole del tecnico: “E’ una situazione strana, ma non è stata colpa nostra. E’ stato un grosso problema perché il governo ha deciso di chiudere il nostro centro di allenamento per tre giorni. Ecco perché non abbiamo giocato, non per un altro motivo. Non siamo colpevoli di quello che è successo. Vogliamo giocare l’ultima partita del girone e provare a qualificarci per il prossimo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il tecnico del Tottenham Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’annullamento da parte della UEFA del match tra gli Spurs e il Rennes di: considerata la terza posizione attualmente occupata nel girone, questa decisione condannerebbe il club inglese all’uscita dalla competizione. Antonio, allenatoreQueste le parole del tecnico: “E’ una situazione strana, ma non è stata colpa nostra. E’ stato un grosso problema perché il governo ha deciso di chiudere il nostro centro di allenamento per tre giorni. Ecco perché non abbiamo giocato, non per un altro motivo. Non siamo colpevoli di quello che è successo.l’ultima partita del girone e provare a qualificarci per il prossimo ...

