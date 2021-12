Calciomercato Milan – Sarr esubero che piace | è l’occasione giusta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calciomercato.com

... Urbano Cairo ha aperto all'addio del difensore brasiliano nelle prossima sessione invernale di, con tanti club italiani, Inter, Lazio e soprattuttointeressatissimi ad investire ...Chi vince? Inter o. Se vincesse l'Atalanta sarebbe straordinario per la città e la società: una cosa unica per Percassi, Gasperini, tutti. Sarebbe anche meglio del Leicester. Può vincere ...Oltre a Sven Botman, tra i profili seguiti dal Milan per rinforzare la sua difesa a gennaio c'è anche Andreas Christensen, 25enne centrale del Chelsea. Come spiega questa mattina ..."Se dovessi tornare in Italia però sceglierei i partenopei. Mi sono sempre piaciuti per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste".