Berrettini | “Sto bene | pronto per Atp cup e Australian open”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un infortunio agli addominali lo ha fermato sul più bello, in piene Nitto ATP Finals e con le Davis Cup Finals alle porte, appuntamento a cui è stato costretto a rinunciare, ma adesso Matteoa rituffarsi nella nuova stagione, ormai già alle porte visto che subito dopo Capodanno scatterà l`ATP Cup. La conferma arriva dallo stesso numero 7 del ranking mondiale."Sto, giocherò regolarmente ATP Cup e", rassicura sulle sue condizioni il 25enne tennista romano parlando a Sportface in diretta YouTube e Facebook, per poi toccare il tema delle condizioni obbligatorie per la partecipazione allo Slam Down Under. "Ho la mia idea sui vaccini, ma è un discorso che apre tantissime parentesi ed io sono un tennista, quindi preferisco parlare di tennis. L`anno scorso però abbiamo ...