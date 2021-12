Aumento bollette luce e gas | prezzi giù nel 2022?

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Caro, iscenderanno nel? “Nella seconda parte dell’anno idovrebbero scendere, così dicono gli analisti”, afferma il premier Mario Draghi nella replica al Senato rispetto ai costi del gas che incidono sul caro, spiegando che con “circa 8 miliardi in 6 mesi” il governo interviene contro il caroin un modo “che non ha precedenti per proteggere gli strati più deboli della popolazione”. Secondo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani “non c’è ancora certezza che questo sia un periodo o che continui divenendo unstandard strutturale. L’Acer ha di recente diramato un rapporto che prevede sino al primo quadrimestre del prossimo anno una crescita, poi resta il dubbio che questa crescita si possa ...

"Con circa 8 milardi in 6 mesi il governo interviene contro il caro bollette in un modo "che non ha precedenti per proteggere gli strati più deboli della popolazione". Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+14,6%) e Trasporti (+9,4%) sono stati influenzati dell'aumento del prezzo di carburanti e bollette, in particolare quella di elettricità e gas, pur con ...