Ancora Green Pass falsi dopo attacco hacker, individuati gli acquirenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tornano alla ribalta i Green Pass falsi scaturiti da un’operazione fraudolenta post attacco hacker e acquistati da comuni cittadini intenti ad aggirare obblighi vaccinali o di tampone per accedere a luoghi pubblici. Una vasta operazione della Polizia postale ha però portato alla luce una banda di criminali e pure individuato il numero e i nominativi di acquirenti che hanno tentato di fare i furbetti. Come sono stati ottenuti i Green Pass falsi ma funzionanti dopo identiche operazioni del recente Passato? Sono stati sfruttati i canali delle farmacie, anch’esse autorizzare a rilasciare i certificati verdi dopo l’esecuzione dei tamponi o degli stessi vaccini. In particolar modo sono ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tornano alla ribalta iscaturiti da un’operazione fraudolenta poste acquistati da comuni cittadini intenti ad aggirare obblighi vaccinali o di tampone per accedere a luoghi pubblici. Una vasta operazione della Polizia postale ha però portato alla luce una banda di criminali e pure individuato il numero e i nominativi diche hanno tentato di fare i furbetti. Come sono stati ottenuti ima funzionantiidentiche operazioni del recenteato? Sono stati sfruttati i canali delle farmacie, anch’esse autorizzare a rilasciare i certificati verdil’esecuzione dei tamponi o degli stessi vaccini. In particolar modo sono ...

Advertising

ignaziocorrao : Il tentativo di far passare il #nucleare come #green “finanziabile” addirittura con i fondi del #Pnrr è qualcosa di… - AleAle52359118 : @myrtamerlino In realtà il green pass servirebbe per passare tra stati con omogeneità vaccinale simile Esempio se l… - Fiamma_74 : Perdonami @GandolfoDomini1 ma uno che si laurea è ancora studente.. Cosa c'entra il super green pass! - zanzinian : @unifg Però per partecipare alla seduta di laurea occorre esibire il super green pass, e non sarà consentito laurea… - softyily : @UCI_Cinemas scusate ancora il disturbo, ma se si è muniti di green pass si può andare al cinema oppure solo se si ha il super green pass? -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Green Colf e badanti, caos green pass: ecco cosa sta succedendo Gran parte delle famiglie italiane hanno una colf , una badante o una babysitter in regola con il green pass . Ma sono ancora tanti i nuclei familiari che per non perdere il proprio collaboratore fidato chiudono un occhio e mantengono inalterato il rapporto di lavoro. Nonostante il dipendente sia ...

Lega, Fedriga e Giorgetti lasciano Salvini? Rumor clamoroso ... organizzava in giro per l'Italia il 'BastaEuroTour' con Matteo Salvini (che è ancora il segretario ... Green Pass e vaccini sembra un esponente del Partito Democratico), potrebbero lasciare la Lega ...

Green pass, così si entra in Italia senza controlli (di ritorno dai Paesi-epicentro della quarta ondata) Il Fatto Quotidiano European Green Deal: promuovere ristrutturazione e decarbonizzazione degli edifici Oggi la Commissione europea ha proposto di «Allineare le regole per il rendimento energetico degli edifici all’European Green Deal» e di «Decarbonizzare European Green Deal: promuovere ristrutturazio ...

Rubano Green Pass con le credenziali delle farmacie, scovata una banda La truffa però si sta espandendo in tutta Italia La banda è stata scovata nel napoletano ma la piaga si sta espandendo in tutto lo stivale. Non è la prima volta che sentiamo parlare di green ...

Gran parte delle famiglie italiane hanno una colf , una badante o una babysitter in regola con ilpass . Ma sonotanti i nuclei familiari che per non perdere il proprio collaboratore fidato chiudono un occhio e mantengono inalterato il rapporto di lavoro. Nonostante il dipendente sia ...... organizzava in giro per l'Italia il 'BastaEuroTour' con Matteo Salvini (che èil segretario ...Pass e vaccini sembra un esponente del Partito Democratico), potrebbero lasciare la Lega ...Oggi la Commissione europea ha proposto di «Allineare le regole per il rendimento energetico degli edifici all’European Green Deal» e di «Decarbonizzare European Green Deal: promuovere ristrutturazio ...La truffa però si sta espandendo in tutta Italia La banda è stata scovata nel napoletano ma la piaga si sta espandendo in tutto lo stivale. Non è la prima volta che sentiamo parlare di green ...