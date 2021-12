A Natale un canale interamente dedicato ai Simpson e ai Griffin su FOX (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per festeggiare il periodo natalizio Fox dedica Simpson e ai Griffin un intero canale. Un intero canale dedicato ai più grandi successi dei Griffin e dei Simpson solo su fox Si tratta di Fox+1 (117, di Sky) dal 23 al 31 dicembre diventerà Fox. I Simpson che poi dall’1° al 9 gennaio, in occasione dell’arrivo del nuovo anno, lasceranno il posto a Fox I Griffin. Fox+1 (117, di Sky) per l’occasione si trasformerà in una maxi maratona di episodi delle due famiglie. Quest’ultime hanno fatto la storia ed emozionato il pubblico più appassionato. Un’accoppiata vincente che è pronta a regalare divertimento e risate assicurate con oltre 280 episodi durante tutto il periodo delle feste natalizie. Alcuni degli episodi che vedremo su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per festeggiare il periodo natalizio Fox dedicae aiun intero. Un interoai più grandi successi deie deisolo su fox Si tratta di Fox+1 (117, di Sky) dal 23 al 31 dicembre diventerà Fox. Iche poi dall’1° al 9 gennaio, in occasione dell’arrivo del nuovo anno, lasceranno il posto a Fox I. Fox+1 (117, di Sky) per l’occasione si trasformerà in una maxi maratona di episodi delle due famiglie. Quest’ultime hanno fatto la storia ed emozionato il pubblico più appassionato. Un’accoppiata vincente che è pronta a regalare divertimento e risate assicurate con oltre 280 episodi durante tutto il periodo delle feste natalizie. Alcuni degli episodi che vedremo su ...

