300 server Italiani a rischio Log4Shell, spiega De Lucia (Cluster25) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel caso di Log4Shell, “il codice vulnerabile è letteralmente utilizzato da migliaia e migliaia di applicazioni e sfruttarla è molto semplice”, spiega Emanuele De Lucia, direttore dell’unità di cyber intelligence Cluster25, a Formiche.net. “Una combinazione di fattori devastante se consideriamo che qualcuno potrebbe anche sfruttarla per automatizzare la diffusione di ransomware”, aggiunge. Come raccontato da Agi, al momento si sono registrati tentativi di intrusione soprattutto con finalità di criptomining, il processo di estrazione di criptovalute come bitcoin. Ma, come confermano anche le parole di De Lucia, gli esperti sono particolarmente preoccupati dal fatto che la vulnerabilità possa soprattutto dare agli hacker un punto d’appoggio sufficiente all’interno di un sistema per installare quel tipo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel caso di, “il codice vulnerabile è letteralmente utilizzato da migliaia e migliaia di applicazioni e sfruttarla è molto semplice”,Emanuele De, direttore dell’unità di cyber intelligence, a Formiche.net. “Una combinazione di fattori devastante se consideriamo che qualcuno potrebbe anche sfruttarla per automatizzare la diffusione di ransomware”, aggiunge. Come raccontato da Agi, al momento si sono registrati tentativi di intrusione soprattutto con finalità di criptomining, il processo di estrazione di criptovalute come bitcoin. Ma, come confermano anche le parole di De, gli esperti sono particolarmente preoccupati dal fatto che la vulnerabilità possa soprattutto dare agli hacker un punto d’appoggio sufficiente all’interno di un sistema per installare quel tipo ...

soyronaldx : @wildriftIT Mi piacerebbe giocare admin, ma il server è constantemente in Lag, 300 ms fissi - soyronaldx : @wildriftIT Mi piacerebbe giocare admin, ma il server è constantemente in Lag, 300 ms fissi - soyronaldx : @wildriftIT Mi piacerebbe giocare admin, ma il server è constantemente in Lag, 300 ms fissi - soyronaldx : @wildriftIT Mi piacerebbe giocare admin, ma il server è constantemente in Lag, 300 ms fissi - soyronaldx : @wildriftIT Mi piacerebbe giocare admin, ma il server è constantemente in Lag, 300 ms fissi -