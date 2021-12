10 borse di studio per ballerini salernitani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anna Abagnale, Gerardo Pastore, Annalucia Fortino, Melania Nicastro, Maria Pia Ramponi, Rosanna Vasaturo, Loris Vertuto, Simone Centanni, Carmen De Mattia e Cristiana Maffei sono i giovani danzatori campani che hanno vinto una borsa di studio del valore di 64 mila dollari per partecipare al corso di 4 anni di danza presso l’Istituto Accademico d’Istruzione Superiore “La Roche University” di Pittsburgh. I vincitori sono stati selezionati da Maria Angelica Caruso, la danzatrice americana venuta in questi giorni a Salerno per un workshop di danza contemporanea organizzato nell’ambito della terza edizione di TersicorArte. L’Associazione Campania Danza, presieduta da Antonella Iannone, ha voluto concludere la programmazione della rassegna ospitando uno dei nomi più quotati del mondo tersicoreo contemporaneo per una due giorni intensa: la Caruso il 3 dicembre ha tenuto il ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anna Abagnale, Gerardo Pastore, Annalucia Fortino, Melania Nicastro, Maria Pia Ramponi, Rosanna Vasaturo, Loris Vertuto, Simone Centanni, Carmen De Mattia e Cristiana Maffei sono i giovani danzatori campani che hanno vinto una borsa didel valore di 64 mila dollari per partecipare al corso di 4 anni di danza presso l’Istituto Accademico d’Istruzione Superiore “La Roche University” di Pittsburgh. I vincitori sono stati selezionati da Maria Angelica Caruso, la danzatrice americana venuta in questi giorni a Salerno per un workshop di danza contemporanea organizzato nell’ambito della terza edizione di TersicorArte. L’Associazione Campania Danza, presieduta da Antonella Iannone, ha voluto concludere la programmazione della rassegna ospitando uno dei nomi più quotati del mondo tersicoreo contemporaneo per una due giorni intensa: la Caruso il 3 dicembre ha tenuto il ...

