Tutti contro Alex Belli: entra in studio dopo la squalifica al GF Vip 6 ed è il caos (Di martedì 14 dicembre 2021) Alex Belli è fuori dal GF Vip 6. Da giorni meditava di abbandonare il reality, vista la situazione con Delia Duran e Soleil Sorge nella Casa, poi nella puntata di lunedì13 dicembre 2021 è scattata la squalifica: non ha rispettato le regole anti Covid ed è corso ad abbracciare la moglie. Un lungo confronto e anche molto acceso, quello con Delia Duran in giardino, con Soleil Sorge che ascoltava tutto dal salotto. Alla fine sono usciti insieme dal reality e l’influencer ha rivelato che pochi minuti prima della puntata, Alex Belli le avrebbe detto di aver anche preso in considerazione l’ipotesi della fine della storia con la moglie: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)è fuori dal GF Vip 6. Da giorni meditava di abbandonare il reality, vista la situazione con Delia Duran e Soleil Sorge nella Casa, poi nella puntata di lunedì13 dicembre 2021 è scattata la: non ha rispettato le regole anti Covid ed è corso ad abbracciare la moglie. Un lungo confronto e anche molto acceso, quello con Delia Duran in giardino, con Soleil Sorge che ascoltava tutto dal salotto. Alla fine sono usciti insieme dal reality e l’influencer ha rivelato che pochi minuti prima della puntata,le avrebbe detto di aver anche preso in considerazione l’ipotesi della fine della storia con la moglie: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in ...

