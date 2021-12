(Di martedì 14 dicembre 2021)di. Paura alle prime luci dell’alba. Unadi gas ha portato quasi a sfiorare una tragedia a seguito delle conseguenze prodotte dall’incidente. Precisamente, alle ore 06:45 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato in Via Focicchia,34 nel Comune didi, due squadre operative 15/A e 21/A, un’autoscala AS/22, il Carro Crolli, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), per il crollo di una porzione di fabbricato a seguito di una probabiledi gas. Leggi anche: Paura adi, nuovadi gas in una scuola: evacuati alunni e insegnantie soccorsa unatrovatain camera da letto. La stessa è stata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione in una villetta a Rocca di Papa, vicino Roma, ferita una donna di nazionalità inglese, di 80 anni. Non… - RaiNews : A Rocca di Papa - riccardo_71 : Rocca di Papa: il virus delle improvvise fughe di gas dalle condutture di gas metano continua a diffondersi. La ca… - CorriereCitta : Rocca di Papa, fuga di gas improvvisa: crolla una parte di edificio. Estratta una signora ferita - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Forte odore di gas, evacuata una scuola a Rocca di Papa, vicino Roma. Nello stesso comune stamattina c'è stata l'esplosio… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Papa

Ancora paura in una scuola adi. Poco fa c'è stata un'altra fuga di gas in via Corso Costituente 43 . L'evento ha fatto sì che l'istituto fosse evacuato per precauzione. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e i ...A seguito dell'esplosione si è verificato il crollo di parte dell'edificio. A rimanere ferita un'anziana. Sono in corso le indagini sulle possibili cause dell'accaduto. Dalle prime informazioni ...Ancora paura in una scuola a Rocca di Papa . Poco fa c'è stata un'altra fuga di gas in via Corso Costituente 43 . L'evento ha fatto sì che l'istituto fosse evacuato per precauzione. Sul posto ...Esplosione a Rocca di Papa, alle porte di Roma. La deflagrazione sarebbe avvenuta all’interno di una villetta. Una parte di quest’ultima sarebbe venuta giù come conseguenza dell’episodio. Sul posto so ...