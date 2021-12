Quirinale, Conte: non escludo iniziativa comune con il Pd (Di martedì 14 dicembre 2021) 'Non escludo un'iniziativa comune su una figura di alto profilo morale'. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Montecitorio, in merito alla possibilità di una proposta Pd - M5s sul nome del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) 'Nonun'su una figura di alto profilo morale'. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, a Montecitorio, in merito alla possibilità di una proposta Pd - M5s sul nome del ...

Quirinale, Conte: non escludo iniziativa comune con il Pd 'Non escludo un'iniziativa comune su una figura di alto profilo morale'. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Montecitorio, in merito alla possibilità di una proposta Pd - M5s sul nome del successore di Sergio Mattarella al Colle. 'Cerchiamo di raggiungere il risultato più ampio e condiviso partendo ...

