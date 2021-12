Quirinale | asse Letta-Conte | Capo stato eletto da una parte grave ferita**

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Uno stop coordinato alle 'tentazioni' di eleggere il prossimodelloa maggioranza semplice. Enricoe Giuseppefanno, parlando alla presentazione di un libro alla Camera, in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. Si rifanno a un metodo, non fanno nomi. Uno in campo però c'è, ovvero Silvio Berlusconi. Dice il segretario Pd: "Io lo dico più netto che posso: l'elezione di un presidente della Repubblica con 505 voti, modello Leone, sarebbe unaferita istituzionale al Paese. Chi si assume la responsabilità di portare avanti un simile progetto fa un grande danno". Il metodo, concordano, è quello di una personalità condivisa dalla più ampia maggioranza. Fdi compresa. ...

