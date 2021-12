Nuova spinta per le corvette europee La proposta di Naviris

(Di martedì 14 dicembre 2021) Avanti tutta sulle nuove, uno dei più rilevanti programmi della Difesa comune. Il 9 dicembre, infatti, il consorzio di Fincantieri, Naval Group e Navantia, sotto il coordinamento di, ha presentato unarelativa al bando Modular multirole patrol(Mmpc) del Fondo europeo per la Difesa (Edf)., joint venture di Fincantieri e Naval Group, rafforza così la sua collaborazione per il programma Mmpc, per ribadire la volontà di lavorare in sinergia allo sviluppo di una capacità difensiva navale comune nel territorio europeo. Le società, fa sapere Fincantieri, “ritengono che questo sia il momento giusto per avviare una collaborazione reale, concreta e a valore aggiunto”. La quale si concretizzerà nella prima capacità difensiva navale comune in ...

Advertising

Deputatipd : RT @paololattanzio: La nuova variante #Omicron ci impone ancora prudenza, rispetto delle regole e soprattutto spinta sulla terza dose e vac… - paololattanzio : La nuova variante #Omicron ci impone ancora prudenza, rispetto delle regole e soprattutto spinta sulla terza dose e… - stefchir : Gli attacchi mediatici contro la Juventus hanno una chiara spinta ideologica , non nuova in questo paese . C’è poco da stare #AllegriOut - sociofra : Dopo 5 mesi dall'ordine oggi il mio compagno riceve la macchina nuova. L'hanno portata a spinta ?? - ottovanz : RT @SilviaFregolent: #Iren: una nuova spinta sul fronte delle fonti #rinnovabili ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova spinta

Luce

Grazie all'aiuto di Casablancas , dirigente dell'agenzia 'Elite' a New York, Natasha parte per Milano,più dal fascino del viaggio che la porta fuori dalla Russia che dallaprofessione. ...Potrebbe generare unaalla crescita di 0.6 punti percentuali in media all'anno nel periodo ... Laagricoltura di qualità è fortemente legata al concetto di filiera, la cui importanza ...Maggiori restrizioni ai valichi di frontiera e sulle procedure riguardanti le richieste d’asilo. E soprattutto la possibilità per i Paesi membri di reintrodurre i controlli ai confini interni dell’Ue ...per imprimere un’ulteriore spinta alla direzione green già intrapresa dal progetto Porta nuova, primo quartiere al mondo candidato Leed & well for community. L'attestato riconosce la sostenibilità ...