Milano. Fuochi d’artificio illegali: la Lega chiede intervento del sindaco (Di martedì 14 dicembre 2021) Basta Fuochi d’artificio ilLegali che disturbano la quiete pubblica, spaventano cani e gatti e creano un inutile surplus di inquinamento. Il tema, viene posto da una mozione presentata dal Capogruppo della Lega in Municipio 4 Paolo Guido Bassi e fa riferimento a un particolare fenomeno che si registra alla sera, con cadenza quasi giornaliera, nel quartiere Forlanini, Mecenate/Ungheria-Salomone, soprattutto nei pressi del grande comprensorio erp delle cosiddette Case Bianche. “Sul perché quasi ogni sera si vedano e sentano Fuochi d’artificio da queste parti – racconta il Vice Commissario milanese del partito di Matteo Salvini – non si hanno notizie certe. Circolano varie ipotesi, da feste private della comunità rom a “messaggi” lanciati dagli spacciatori ai pusher. ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 14 dicembre 2021) Bastache disturbano la quiete pubblica, spaventano cani e gatti e creano un inutile surplus di inquinamento. Il tema, viene posto da una mozione presentata dal Capogruppo dellain Municipio 4 Paolo Guido Bassi e fa riferimento a un particolare fenomeno che si registra alla sera, con cadenza quasi giornaliera, nel quartiere Forlanini, Mecenate/Ungheria-Salomone, soprattutto nei pressi del grande comprensorio erp delle cosiddette Case Bianche. “Sul perché quasi ogni sera si vedano e sentanoda queste parti – racconta il Vice Commissario milanese del partito di Matteo Salvini – non si hanno notizie certe. Circolano varie ipotesi, da feste private della comunità rom a “messaggi” lanciati dagli spacciatori ai pusher. ...

