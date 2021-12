LIVE Curling, Italia-Repubblica Ceca 8-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: ancora un punto per le azzurre nel quinto end (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27: L’Italia mantiene le distanze e la velocità da crociera. un punto nel quinto end e vantaggio abissale: 8-2 a metà gara 15.07: La Repubblica Ceca si accontenta del punto per spezzare l’egemonia azzurra. All’Italia va bene così. Italia-Repubblica Ceca 7-2 dopo quattro end. Italia di mano 14.53: Repubblica Ceca in confusione. L’Italia approfitta degli errori grossolani delle rivali per rubare la mano addirittura con due punti e adesso è avanti 7-1 dopo tre end. Un vantaggio da gestire per la squadra Italiana 14.38: Mano straordinaria per ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27: L’mantiene le distanze e la velocità da crociera. unnelend e vantaggio abissale: 8-2 a metà gara 15.07: Lasi accontenta delper spezzare l’egemonia azzurra. All’va bene così.7-2 dopo quattro end.di mano 14.53:in confusione. L’approfitta degli errori grossolani delle rivali per rubare la mano addirittura con due punti e adesso è avanti 7-1 dopo tre end. Un vantaggio da gestire per la squadrana 14.38: Mano straordinaria per ...

