La questione nucleare-rinnovabili non è un dilemma. Ecco perché (Di martedì 14 dicembre 2021) La riapertura del dibattito italiano sull’energia nucleare, rivitalizzato dall’urgente bisogno di decarbonizzare la produzione di elettricità, non ha mancato di polarizzare. Se da una parte alcuni promotori del nucleare (o, perlomeno, le sue iterazioni future) lo indicano come una strada che non si può non percorrere, ampie sezioni del mondo ambientalista hanno levato gli scudi e contestato la sola idea di prenderlo in considerazione per il mix energetico dei prossimi decenni. La vicenda si sta facendo politica. Lunedì la Lega ha fatto un ulteriore passo per intestarsi la battaglia a favore dell’atomo mediante una conferenza tenuta dal segretario Matteo Salvini, la sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica Vannia Gava e il responsabile energia del partito, Paolo Arrigoni. Il Carroccio ha cercato di farsi interprete della dottrina di ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) La riapertura del dibattito italiano sull’energia, rivitalizzato dall’urgente bisogno di decarbonizzare la produzione di elettricità, non ha mancato di polarizzare. Se da una parte alcuni promotori del(o, perlomeno, le sue iterazioni future) lo indicano come una strada che non si può non percorrere, ampie sezioni del mondo ambientalista hanno levato gli scudi e contestato la sola idea di prenderlo in considerazione per il mix energetico dei prossimi decenni. La vicenda si sta facendo politica. Lunedì la Lega ha fatto un ulteriore passo per intestarsi la battaglia a favore dell’atomo mediante una conferenza tenuta dal segretario Matteo Salvini, la sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica Vannia Gava e il responsabile energia del partito, Paolo Arrigoni. Il Carroccio ha cercato di farsi interprete della dottrina di ...

