GF Vip | Alex Belli squalificato | Soleil Sorge delusa dal suo atteggiamento

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata di ieri, 13 dicembre, è andata in onda un altro imperdibile appuntamento con il GF Vip. Alfonso Signorini ha aperto la puntata annunciando che finalmente sapremo chi, dopo la notizia del prolungamento, abbandonerà il reality e chi deciderà di restare. Ma non solo, infatti poche ore prima della puntata in giardino c’è stato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... massaggi altruistici e baci d'opera, la soap opera del "Grande Fratello" arriva al suo gran finale, che, in quanto tale, non può prescindere del suo colpo di scena. Ovvero la squalifica di...Piovono accuse perBelli anche una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello. L'attore, ormai squalificato, è in studio con Alfonso Signorini e si ritrova a far fronte alle opinioni degli altri ex concorrenti, ...Si è sentita mancare di rispetto e dal suo punto di vista, che evidentemente non è lo stesso del marito, sono stati superati tutti i limiti. L'incontro è avvenuto più in là nella serata, ma intanto Al ...Ecco i momenti migliori della 27esima puntata del GF Vip, imperniata sulla fine della permanenza di Alex Belli all’interno della Casa dopo tre ...