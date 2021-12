Fattura elettronica, con l’ok EU verso obbligo anche per i forfettari (Di martedì 14 dicembre 2021) Fattura elettronica, confermata l’estensione fino al termine del 2024 dopo l’ok arrivato dall’Unione Europea. Ma il passaggio porta a rilevanti novità, con l’adozione dello strumento anche per i cosiddetti contribuenti forfettari. Dopo circa tre anni dall’introduzione dell’obbligo c’è così una importante conferma in merito allo strumento di verifica documentale. D’altra parte, nel primo periodo sperimentale di adozione sono state trasmesse quasi 2 miliardi di fatture elettroniche. Mentre la platea dei contribuenti è corrisposta a circa 4 milioni. Un flusso informativo che ha permesso al fisco di effettuare un monitoraggio più attento dei comportamenti di elusione ed evasione fiscale. In aggiunta, è stato possibile avviare importanti controlli incrociati sull’Iva, con la possibilità ... Leggi su notizieora (Di martedì 14 dicembre 2021), confermata l’estensione fino al termine del 2024 dopoarrivato dall’Unione Europea. Ma il passaggio porta a rilevanti novità, con l’adozione dello strumentoper i cosiddetti contribuenti. Dopo circa tre anni dall’introduzione dell’c’è così una importante conferma in merito allo strumento di verifica documentale. D’altra parte, nel primo periodo sperimentale di adozione sono state trasmesse quasi 2 miliardi di fatture elettroniche. Mentre la platea dei contribuenti è corrisposta a circa 4 milioni. Un flusso informativo che ha permesso al fisco di effettuare un monitoraggio più attento dei comportamenti di elusione ed evasione fiscale. In aggiunta, è stato possibile avviare importanti controlli incrociati sull’Iva, con la possibilità ...

Advertising

giancarlocungi : INFOITALIA. Dichiarazioni d’intento e fattura elettronica 2022: nuovi controlli e nuove disposizioni.Spesometro, se… - infoiteconomia : Fattura elettronica forfettari, ci siamo: ultimo passo prima dell’obbligo - akamasensei : Fattura elettronica per forfettari, operazioni sanitarie ed esterometro: tutte le novità 2022 - akamasensei : Fattura elettronica, verso l’obbligo per i forfettari: cosa cambia - sosesocial : In #rassegnastampa #daleggere i numeri @MEF_GOV: l’evasione tributaria e contributiva nel 2019 diminuisce di 3,1 mi… -