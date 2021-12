Elettra Lamborghini | lacrime a Verissimo per la perdita della cavalla Karack | «Non voglio parlarne»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 14 dicembre 2021), ospite a, ha raccontato alla Toffanin il suo amore per gli animali. Vestita di rosso, con in braccio il piccolo cane appena entrato nella sua vita,ha dichiarato: «Io amo gli animali, fanno partemia vita da sempre». E dopo un filmato sulla sua amatacon cui gareggiava, deceduta qualche anno fa, la cantante è scoppiata a piangere. Sposata da un anno con il dj Afrojack,non ha mai perso il suo amore per i quattro zampe, in particolare i cavalli. Difatti, prima di parlare di figli ha puntualizzato: «Per ora sto bene così. La mattina con Afro ci dividiamo i compiti: chi porta il cane a fare la pipì o la cacca?».