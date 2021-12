Beatrice Venezi |  «Le donne non hanno bisogno di un aiutino in più»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Contro le quote rosa, per la meritocrazia. Heroines è ultimo album del direttore d'orchestra, un viaggio in musica avventuroso tra eroine del passato e coraggio femminile quotidiano. Le sue? «Evita Peròn e mia madre»

... a quanto pare però quest'anno non è stato fatto un investimento in tal senso e l'unica ospite musicale è stata, direttrice d'orchestra e figlia di Gabriele, ex dirigente di ...di Roberta Scorranese Il Maestro: "Sono stata corteggiata, ma mai molestata". La musica: "Ho amato i Backstreet Boys". I nemici: "Ne ho tanti che non mi perdonano di essere donna e di avere appena 31 anni"...TENERE sempre in mano le fila del presente e confrontarsi periodicamente sulle sfide del futuro, coinvolgendo nel dibattito soprattutto chi opera in campi diversi dal proprio. È nato con questi fini, ...Il festival di Fratelli d'Italia è per la destra (e per la politica italiana tutta) quello che era la Leopolda anni fa: uno dei luoghi in cui si decide davvero il futuro del Paese ...