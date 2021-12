Australian Open, Tsitsipas c’è: “Mi vaccinerò” (Di martedì 14 dicembre 2021) Stefanos Tsitsipas si vaccinerà e potrà giocare gli Australian Open. Lo conferma indirettamente in un’intervista al canale televisivo greco ANT1. Il finalista del Roland Garros dice che il gomito migliora e, pur ribadendo una posizione ambigua sul tema della vaccinazione, afferma di fare un passo in avanti per la lotta al Covid “per avere una vita normale“. Nel dettaglio spiega: “Non promuovo la vaccinazione, ma non sono contro la vaccinazione. Sostengo chiunque voglia farlo. Non sono un medico, sono un atleta e la mia prospettiva potrebbe non essere delle migliori quando si tratta di medicina. Quest’anno sarò vaccinato. Questo problema dà fastidio a tutti, ma dobbiamo aiutarci a vicenda“. Tsitsipas ha anche parlato dei suoi famigerati toilet-break: “Sono una persona che ama prendersi del tempo. Non ho fatto nulla per ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Stefanossi vaccinerà e potrà giocare gli. Lo conferma indirettamente in un’intervista al canale televisivo greco ANT1. Il finalista del Roland Garros dice che il gomito migliora e, pur ribadendo una posizione ambigua sul tema della vaccinazione, afferma di fare un passo in avanti per la lotta al Covid “per avere una vita normale“. Nel dettaglio spiega: “Non promuovo la vaccinazione, ma non sono contro la vaccinazione. Sostengo chiunque voglia farlo. Non sono un medico, sono un atleta e la mia prospettiva potrebbe non essere delle migliori quando si tratta di medicina. Quest’anno sarò vaccinato. Questo problema dà fastidio a tutti, ma dobbiamo aiutarci a vicenda“.ha anche parlato dei suoi famigerati toilet-break: “Sono una persona che ama prendersi del tempo. Non ho fatto nulla per ...

sportface2016 : #AO2022, #Tsitsipas conferma indirettamente la sua presenza. Resta la posizione ambigua sui vaccini ma assicura: 'M… - mcuart : Non solo #Djokovic. Il tennista francese #Herbert da forfait. 'Da non vaccinato non so se potrò continuare a fare i… - soloiopaolo : RT @immudalgregge: Ancora un altro tennista segue l'esempio di Djokovic e rinuncia agli Open di Australia per non fare il vaccino. https:/… - Santippe2 : RT @immudalgregge: Ancora un altro tennista segue l'esempio di Djokovic e rinuncia agli Open di Australia per non fare il vaccino. https:/… - emanugi07 : RT @immudalgregge: Ancora un altro tennista segue l'esempio di Djokovic e rinuncia agli Open di Australia per non fare il vaccino. https:/… -