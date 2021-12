Virgil non abita più qui: storia di uno stilista ghanese-americano-globale (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato breve ma intenso. Ma la moda è per definizione effimera, e il lutto per la scomparsa di uno dei più strani fenomeni che abbia mai messo piede a Milano forse rimarrà per sempre; ma sembra già lontano. Quel Virgil Abloh, quarantunenne nero, architetto, dj, afroamericano, che forse ha cambiato la moda salendone ogni scalino, arrivando fino a uno dei marchi leggendari, Vuitton. Stilisti, fotografi, giornalisti, si sono precipitati a postare selfie col defunto, il rito tetro della contemporaneità, ma poi è arrivata la prima della Scala, Sant’Ambrogio, altro rito, e la vita va avanti. Alla sfilata Vuitton, a Miami, trasformata in funerale, però colorato e allegro, un’enorme statua del creativo scomparso per cancro fulmineo campeggiava con la scritta surreale: “Virgil was here”. Virgil è stato qui. E la surrealtà ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato breve ma intenso. Ma la moda è per definizione effimera, e il lutto per la scomparsa di uno dei più strani fenomeni che abbia mai messo piede a Milano forse rimarrà per sempre; ma sembra già lontano. QuelAbloh, quarantunenne nero, architetto, dj, afro, che forse ha cambiato la moda salendone ogni scalino, arrivando fino a uno dei marchi leggendari, Vuitton. Stilisti, fotografi, giornalisti, si sono precipitati a postare selfie col defunto, il rito tetro della contemporaneità, ma poi è arrivata la prima della Scala, Sant’Ambrogio, altro rito, e la vita va avanti. Alla sfilata Vuitton, a Miami, trasformata in funerale, però colorato e allegro, un’enorme statua del creativo scomparso per cancro fulmineo campeggiava con la scritta surreale: “was here”.è stato qui. E la surrealtà ...

