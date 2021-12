Vaccini: Sardegna accelera, 80mila dosi in una settimana (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua la corsa alla vaccinazione anti - Covid in Sardegna. Spingono soprattutto le terze dosi, ma si registra un incremento anche delle prime e quindi dei nuovi vaccinati, quasi mille al giorno. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Continua la corsa alla vaccinazione anti - Covid in. Spingono soprattutto le terze, ma si registra un incremento anche delle prime e quindi dei nuovi vaccinati, quasi mille al giorno. ...

Advertising

EugenioBerto70 : Vaccini: in Sardegna le prime 6mila dosi per più piccoli - martino_deidda : RT @SardegnaG: #Covid in #Sardegna, ieri 173 nuovi casi di positività, salgono i ricoveri scendono le intensive, 3 vittime - #Vaccini: nell… - statodelsud : Vaccini: in Sardegna le prime 6mila dosi per più piccoli - Pino__Merola : Vaccini: in Sardegna le prime 6mila dosi per più piccoli - SardegnaG : #Covid in #Sardegna, ieri 173 nuovi casi di positività, salgono i ricoveri scendono le intensive, 3 vittime -… -