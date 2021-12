Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 07:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 13 dicembre Buongiorno da parte di Francesco Vitale in studio sono tra i morti accertati Ravanusa in provincia di Agrigento mentre proseguono le ricerche dei Dispersi Dopo l’esplosione causata da una perdita nella rete del gas che ha distrutto Quattro Palazzi tratta di donne circa 100 gli sfollati aperto un’inchiesta per disastro e omicidio colposo sequestrata un’area di 10000 metri quadrati un sopravvissuto parla di odore di gas nei giorni scorsi non risultano segnalazioni di alcuni tipo nell’ultima settimana dice Italgas il covid e torna a spaventare l’Europa sta arrivando l’ondata di marea con omicron fate la terza dose di vaccino afferma Johnson il Regno Unito alza l’allerta e fa scattare da oggi piano b contro la pandemia che prevede Tra l’altro l’obbligo di mascherina al chiuso in italiano razza minacciano draghi mettendo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale lunedì 13 dicembre Buongiorno da parte di Francesco Vitale in studio sono tra i morti accertati Ravanusa in provincia di Agrigento mentre proseguono le ricerche dei Dispersi Dopo l’esplosione causata da una perdita nella rete del gas che ha distrutto Quattro Palazzi tratta di donne circa 100 gli sfollati aperto un’inchiesta per disastro e omicidio colposo sequestrata un’area di 10000 metri quadrati un sopravvissuto parla di odore di gas nei giorni scorsi non risultano segnalazioni di alcuni tipo nell’ultima settimana dice Italgas il covid e torna a spaventare l’Europa sta arrivando l’ondata di marea con omicron fate la terza dose di vaccino afferma Johnson il Regno Unito alza l’allerta e fa scattare da oggi piano b contro la pandemia che prevede Tra l’altro l’obbligo di mascherina al chiuso in italiano razza minacciano draghi mettendo ...

