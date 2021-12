Uccisa a coltellate in casa a Cagliari, compagno tenta il suicidio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romena Uccisa nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena, nella Città metropolitana di Cagliari, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas, si è inferto delle coltellate, procurandosi alcune ferite. L'uomo è stato trasferito in ospedale, dove lo raggiungerà a breve il medico legale per capire se è in condizioni di rispondere alle domande degli inquirenti. Nei suoi confronti nelle prossime ore potrebbe scattare un fermo di polizia giudiziaria per l'omicidio della 50enne romena. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildi Mihaela Kleics, la 50enne romenanella sua abitazione a Quartu Sant'Elena, nella Città metropolitana di, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas, si è inferto delle, procurandosi alcune ferite. L'uomo è stato trasferito in ospedale, dove lo raggiungerà a breve il medico legale per capire se è in condizioni di rispondere alle domande degli inquirenti. Nei suoi confronti nelle prossime ore potrebbe scattare un fermo di polizia giudiziaria per l'omicidio della 50enne romena.

