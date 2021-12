Terna premia le idee imprenditoriali nate in azienda (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Terna ha selezionato e premiato le idee e i progetti innovativi nati in azienda nell’ambito del nuovo programma di corporate entrepreneurship “Terna Ideas”, lanciato quest’anno per rafforzare il ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica del gestore della rete elettrica nazionale.Obiettivo dell’iniziativa, a cui hanno partecipato 400 persone di Terna con 143 idee pubblicate, è stato diffondere la cultura dell’innovazione all’intera popolazione aziendale, dando ai lavoratori la possibilità di esprimersi come imprenditori. Il programma ha quindi messo al centro le persone del gruppo, incoraggiando il loro potenziale, lo spirito imprenditoriale e valorizzandone creatività e competenze. In particolare, nell’ambito del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –ha selezionato eto lee i progetti innovativi nati innell’ambito del nuovo programma di corporate entrepreneurship “Ideas”, lanciato quest’anno per rafforzare il ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica del gestore della rete elettrica nazionale.Obiettivo dell’iniziativa, a cui hanno partecipato 400 persone dicon 143pubblicate, è stato diffondere la cultura dell’innovazione all’intera popolazionele, dando ai lavoratori la possibilità di esprimersi come imprenditori. Il programma ha quindi messo al centro le persone del gruppo, incoraggiando il loro potenziale, lo spirito imprenditoriale e valorizzandone creatività e competenze. In particolare, nell’ambito del ...

Ultime Notizie dalla rete : Terna premia "Pnrr: se non si cambia testa sarà solo qualche opera in più" Dove è andato ha fatto bene, da Fiera Milano a Terna, fino a Italo, che al suo arrivo stava per ... per esempio, ha fatto un accordo con i dipendenti dell'Ama che, per ridurre l'assenteismo, premia chi ...

Dow Jones Sustainability Indices, le aziende italiane nell'indice europeo e mondiale ...del percorso intrapreso dall'Azienda verso l'integrazione dei rischi ESG nel business e premia il ... una sfida al miglioramento continuo nella creazione di valore per tutti gli Stakeholder." Terna , ...

