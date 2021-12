Suicidio assistito: dopo 3 anni la Camera discute il ddl sul fine vita, ma l’Aula è deserta. E il dibattito inizia su un testo già annacquato (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il disegno di legge sul Suicidio assistito è finalmente arrivato a Montecitorio e oggi è iniziata la discussione generale. Un provvedimento atteso e sollecitato dalla stessa Corte costituzionale dopo la sentenza del 2018, ma che in Aula è stato accolto da poco più di 25 parlamentari. Una scarsa partecipazione che è ormai una consuetudine per gli eletti che il lunedì usano la giornata per tornare a Roma e raramente partecipano ai lavori (ancora meno se non sono previste votazioni), o al massimo sono impegnati in commissione. L’unico a commentare la situazione è stato il deputato del Misto Giorgio Trizzino: “Se le telecamere inquadrassero la nostra Aula, si vedrebbe quanto siano pochi ad assistere al nostro dibattito: il che dimostra quanto la politica sia distante da questo tema così importante“. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il disegno di legge sulè finalmente arrivato a Montecitorio e oggi èta la discussione generale. Un provvedimento atteso e sollecitato dalla stessa Corte costituzionalela sentenza del 2018, ma che in Aula è stato accolto da poco più di 25 parlamentari. Una scarsa partecipazione che è ormai una consuetudine per gli eletti che il lunedì usano la giornata per tornare a Roma e raramente partecipano ai lavori (ancora meno se non sono previste votazioni), o al massimo sono impegnati in commissione. L’unico a commentare la situazione è stato il deputato del Misto Giorgio Trizzino: “Se le telecamere inquadrassero la nostra Aula, si vedrebbe quanto siano pochi ad assistere al nostro: il che dimostra quanto la politica sia distante da questo tema così importante“. Il ...

