Sorteggi Champions League Ottavi di Finale | le avversarie di Juventus e Inter

Advertising

SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? SALISBURGO – BAYERN MONACO SPORTING LISBONA – MAN CITY BENFICA – AJAX CHELSEA – LILLE AT… - SkyTG24 : Champions League, oggi i sorteggi degli ottavi di finale per Inter e Juventus - Eurosport_IT : La Champions League che si accorge che ci sono 14 milioni di futuri alternativi per i sorteggi degli ottavi di fina… - princigallomich : Sorteggi Champions ripetuti, Villarreal-Juve e Inter-Liverpool - ilfoglio_it : Il pasticcio durante il #sorteggio degli ottavi di finale ha trasformato la Champions League in una sinfonia di fut… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi Champions

Dopo il 'problema tecnico' che ha portato alla ripetizione deiper gli ottavi diLeague da parte della Uefa , il verdetto dell'urna di Nyon è questo: Questo il tabellone degli ottavi di finale diLeague dopo la ripetizione del ...League: Inter - Liverpool e Villarreal - Juventus Inter - Liverpool (i nerazzurri avevano pescato inizialmente l' Ajax ):sfortunati per la squadra di Simone Inzaghi agli ...Sorteggio da incubo per le italiane in Europa League ... che affronterà un Porto capace già di far vivere un incubo al Milan nelle notti di Champions e sceso in Europa League solo a causa dell'ultima ...Gli ottavi di finali erano stati sorteggiati e tutto sembrava risolto. Poi un errore tecnico ha costretto l'Uefa a rifare tutto portando la competizione europea per club più importante in un paradosso ...