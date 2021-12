Siria, unità segreta Usa fece strage di civili: l’inchiesta del Nyt (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – Si chiamava, o forse si chiama ancora, Talon Anvil. Evoca artigli e incudini, poco rassicuranti metodi bellici attuati senza fronzoli. Ed era un’unità segreta delle forze speciali Usa schierata in Siria – ma sarebbe meglio dire nei cieli sopra la Siria – durante la guerra tra il 2014 e il 2019. Una cellula misconosciuta fino a ieri, quando il New York Times ne ha rivelato l’esistenza e soprattutto le operazioni militari, se così vogliamo chiamare decine di migliaia di bombe e missili lanciati indiscriminatamente sul territorio della Repubblica araba. Siria, la strage di civili compiuta dalla cellula segreta Usa Il quotidiano statunitense scoperchia così un vaso di Pandora, parlando di azioni illegali e procedure di sicurezza eluse, con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – Si chiamava, o forse si chiama ancora, Talon Anvil. Evoca artigli e incudini, poco rassicuranti metodi bellici attuati senza fronzoli. Ed era un’delle forze speciali Usa schierata in– ma sarebbe meglio dire nei cieli sopra la– durante la guerra tra il 2014 e il 2019. Una cellula misconosciuta fino a ieri, quando il New York Times ne ha rivelato l’esistenza e soprattutto le operazioni militari, se così vogliamo chiamare decine di migliaia di bombe e missili lanciati indiscriminatamente sul territorio della Repubblica araba., ladicompiuta dalla cellulaUsa Il quotidiano statunitense scoperchia così un vaso di Pandora, parlando di azioni illegali e procedure di sicurezza eluse, con ...

Nyt, unità militare segreta Usa fece strage civili in Siria Una cellula segreta delle forze speciali statunitensi, nel corso della lotta all'Isis in Siria, ha lanciato tra il 2014 e il 2019 decine di migliaia di bombe e missili eludendo illegalmente le procedure standard e facendo strage anche di civili. Lo riporta il New York Times citando fonti ...

