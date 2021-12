Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo la diciassettesima giornata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Va in archivio anche la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022 ed è tempo di mettere a confronto la classifica a distanza di un anno. oggi la graduatoria dice una cosa, un anno fa un’altra, e così si può subito notare come alcune squadre abbiano guadagnato dei punti rispetto alla passata stagione, mentre altre ne hanno perso parecchi. Ecco dunque le due classifiche a confronto della diciassettesima giornata di un anno fa e dell’attuale campionato. classifica Serie A – confronto dopo DICIASSETTE GIORNATE Inter 40 (+3) Milan 39 (-1) Atalanta 37 (+5) Napoli 36 ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Va in archivio anche ladied è tempo di mettere alaa distanza di unla graduatoria dice una cosa, unfa un’altra, e così si può subito notare come alcune squadre abbiano guadagnato dei punti rispetto alla passata stagione, mentre altre ne hperso parecchi. Ecco dunque le due classifiche adelladi unfa e dell’attuale campionato.A –DICIASSETTE GIORNATE Inter 40 (+3) Milan 39 (-1) Atalanta 37 (+5) Napoli 36 ...

