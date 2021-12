Report Ispra | emissioni e inquinamento in calo | 2020 chiude il decennio più caldo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Negli ultimi 30 anni ledi gas serra prodotte dall’Italia si sono ridotte del 19% rispetto al 1990. Negli stessi anni è anche aumentata la quantità di anidride carbonica assorbita dalle foreste e dai suoli, contribuendo in modo significativo a combattere i cambiamenti climatici. La riduzione delleè avvenuta soprattutto grazie ai grandi utilizzatori, che dispongono delle risorse necessarie per investire in nuove tecnologie più efficienti: diminuite ledel 46% nell’industria manifatturiera e del 33% nelle industrie energetiche. Meno bene, invece, nei trasporti e negli edifici, dove i costi ricadono più direttamente sulle spalle dei cittadini. E’ la fotografia del nuovo rapporto dell’‘Tea-Transizione ecologica aperta. Dove va l’ambiente italiano?’. A partire dal 1985, le anomalie ...