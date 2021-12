Piccini, il gol dopo l’incubo: torna protagonista a Valencia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa settimana è tornato ad essere decisivo il terzino del Valencia Cristiano Piccini. L’ex calciatore ha avuto diversi problemi. La storia di Cristiano Piccini è senza dubbio una storia molto complicata, che, questa settimana ha avuto un bel ‘lieto fine’. Il calciatore del Valencia, da sempre considerato come un terzino molto promettente, ha visto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa settimana èto ad essere decisivo il terzino delCristiano. L’ex calciatore ha avuto diversi problemi. La storia di Cristianoè senza dubbio una storia molto complicata, che, questa settimana ha avuto un bel ‘lieto fine’. Il calciatore del, da sempre considerato come un terzino molto promettente, ha visto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tuttoatalanta : Valencia, è tornato Piccini. Gol decisivo: 'È tutto più bello dopo quel che ho passato' - TramoMario : RT @serieAnews_com: Grande gioia per Cristiano #Piccini. Il terzino italiano è subentrato ed è tornato decisivo con un gol per il suo #Vale… - serieAnews_com : Grande gioia per Cristiano #Piccini. Il terzino italiano è subentrato ed è tornato decisivo con un gol per il suo… - VCF_9 : RT @MrPacoRoig: sei bella come un gol di Piccini - arturmoro : RT @MrPacoRoig: sei bella come un gol di Piccini -