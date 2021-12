Nicolò Scalfi e Christian Fregoni: ecco i vip che sfideranno a ‘Caduta Libera Campionissimi’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo ben 88 puntate e un montepremi record di oltre 700.000€, Nicolò Scalfi torna in tv da Gerry Scotti. Il campioncino sarà il protagonista della prima puntata di Caduta Libera 2021 – Campionissimi, che andrà in onda il prossimo giovedì 16 dicembre. Non soltanto Nicolò Scalfi, durante le 4 puntate torneranno anche Christian Fregoni, Gabriele Giorgio e Michele Marchesi (campione in carica). Per questa edizione speciale di Caduta Libera, il campione al centro dello studio sarà circondato da 10 sfidanti, 2 dei quali saranno dei personaggi più o meno famosi. Nello specifico Nicolò se la vedrà con Alvin e Veronica Gentili, mentre Christian contro Rudy Zerbi e Nicola Savino. E se qualcuno non si ricordasse chi è ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo ben 88 puntate e un montepremi record di oltre 700.000€,torna in tv da Gerry Scotti. Il campioncino sarà il protagonista della prima puntata di Caduta2021 – Campionissimi, che andrà in onda il prossimo giovedì 16 dicembre. Non soltanto, durante le 4 puntate torneranno anche, Gabriele Giorgio e Michele Marchesi (campione in carica). Per questa edizione speciale di Caduta, il campione al centro dello studio sarà circondato da 10 sfidanti, 2 dei quali saranno dei personaggi più o meno famosi. Nello specificose la vedrà con Alvin e Veronica Gentili, mentrecontro Rudy Zerbi e Nicola Savino. E se qualcuno non si ricordasse chi è ...

Advertising

Dansai75 : Vero, cara Alina! Riguardo ai #campionissimi, che io ricordi, puntate dal 16 dicembre 2021. Quesito: ci sarà anche… - Manuel_trash : RT @APmagazineit: Caduta Libera 2021 - Campionissimi, torna Nicolò Scalfi e sfida tutti. #cadutalibera - Manuel_trash : RT @pazzipergerry: Il promo con Nicolò Scalfi per #CadutaLibera #campionissimi in onda, in prime time, da giovedì 16/12 per ben 4 appuntame… - APmagazineit : Caduta Libera 2021 - Campionissimi, torna Nicolò Scalfi e sfida tutti. #cadutalibera - pazzipergerry : Il promo con Nicolò Scalfi per #CadutaLibera #campionissimi in onda, in prime time, da giovedì 16/12 per ben 4 appu… -