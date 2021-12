(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è tempo fino al 19 dicembre per iscriversi e partecipare al‘Lo sviluppoin musica’, ideato dal Programma(RRN), lo strumento per rafforzare l’integrazione e il coordinamento tra politiche e attori del mondo, favorendo lo scambio di esperienze e conoscenze. Si tratta di una sfida rivolta a tutti i Conservatori italiani che coinvolgerà i giovani musicisti di talento, premiando coloro che si faranno interpreti delle ricchezze della ruralità del Belpaese, patrimoniodi cultura, saperi e sapori”. Lo dichiara il deputato M5S Pasquale. “Ogni Conservatorio potrà partecipare con un quartetto, un quintetto o un sestetto con violino, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Maglione: 'Contest musicale per valorizzare la rete rurale nazionale' ** - Agenparl : AGRICOLTURA, MAGLIONE (M5S): CONTEST MUSICALE PER VALORIZZARE LA RETE RURALE NAZIONALE) - -

Ultime Notizie dalla rete : Maglione Contest

anteprima24.it

Ilsta coinvolgendo diverse località italiane al fine di valorizzare la musica indipendente ... Maddalena(musicista, event manager, critico musicale) Geppino Afeltra (produttore ...di Usala Giada ePiera; - Pink Lady di Marika Bordazzi; - Sonia Cadoni Hair Design; - ... Quest'anno l'Anci ha indetto anche un"Giro dell'Italia che dona: #donaremidona" riservato alle ...FOLIGNO - Quello con le renne davanti indossato da Bridget Jones è diventato cult, ma da li in avanti di passi in avanti o indietro verso la bruttezza ne sono stati fatti eccome. Ed ...SERIE D - Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mengo, male i rossoblù di Nicolò Ottaviani Montegiorgio batte 2 a 0 al Tamburrini la Samb e si regala la seconda vittoria consecutiva che gli p ...